Incendio nei box sotto il McDonald's: ingresso del ristorante invaso dal fumo, locale evacuato

Un incendio nei garage durante alcuni lavori. E l'ingresso del ristorante che improvvisamente viene coperto da una spessa colonna di fumo.

Mattinata movimentata, quella di giovedì, in Darsena a Milano, teatro di un incendio divampato nei box proprio sotto il McDonald's di piazza XXIV maggio. Stando a quanto finora ricostruito, sembra che due operai si trovassero nei locale sotto la strada e che stessero tagliando una vecchia cisterna in passato usata per il riscaldamento. Proprio durante le operazioni di smontaggio sarebbe scoppiato il rogo, forse originato dal contatto tra una scintilla e qualche residuo di gasolio.

I due operai - stando a quanto riferito dalla centrale operativa dei vigili del fuoco - sono stati portati in salvo dal 118, intervenuto sul posto con un'ambulanza, e sono stati visitati sul posto.

Le fiamme hanno immediatamente liberato una colonna di fumo, che - attraverso le grate - è arrivata proprio all'ingresso del McDonald's. Il locale è stato subito evacuato anche per lasciare strada libera ai vigili del fuoco, arrivati in Darsena con tre mezzi.

Il traffico in zona è andato completamente in tilt perché la polizia locale ha chiuso al traffico corso di Porta Ticinese.

Poco prima un secondo incendio si era verificato in un ristorante di piazza Diaz. Il locale, a due passi dal Duomo, era stato evacuato ma non si erano registrati feriti né intossicati.