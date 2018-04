Incendio a Sedriano, fiamme e fumo sul tetto del McDonald's: evacuato il ristorante. Foto

Incendio giovedì mattina al McDonald's di Sedriano. Poco dopo le 11.30, per cause ancora in corso di accertamento, un rogo è divampato nel locale caldaie, che si trova sul tetto della struttura.

A dare l'allarme sembra siano stati alcuni clienti che si trovavano nel fast food e che hanno visto il fumo nero all'esterno dopo aver sentito una strana puzza di bruciato. A quel punto, gli stessi dipendenti del Mc hanno evacuato il locale e hanno portato tutti i presenti fuori.

Sul posto, sulla Statale 11, sono intervenute due squadre dei pompieri, che in pochi minuti sono riusciti a domare le fiamme. Nonostante lo spavento, non si sono registrati feriti né intossicati. Presenti anche i carabinieri, che hanno svolto i rilievi del caso: stando ai primi accertamenti il rogo potrebbe essere stato originato da un corto circuito.

Soltanto un'ora dopo - in una incredibile coincidenza - un secondo incendio è avvenuto sotto il McDonald's di piazza XXIV maggio a Milano.

Lì, il rogo si è verificato nei box sotto il locale, dove alcuni operai stavano tentando di tagliare una vecchia cisterna in passato usata per il riscaldamento. Le fiamme hanno causato una colonna di fumo che ha invaso l'ingresso del ristorante, tanto che il fast food è stato subito evacuato.