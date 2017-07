Ancora un incendio a Milano, brucia capannone abbandonato in zona Mecenate

Incendio a Milano nel pomeriggio di martedì 25 luglio. Il rogo è divampato intorno alle 16.40 in via Malipiero (zona Mecenate) e ha devastato un magazzino abbandonato di una casa discografica, secondo quanto riferito da alcuni testimoni a MilanoToday.

In pochi secondi una spessa coltre di fumo bianco ha invaso diverse vie circostanti. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, intervenuti con due autopompe, un'autoscala e un carro soccorso. Sul luogo dell'incendio sono al lavoro anche i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale che hanno delimitato l'area e tenuto a distanza i curiosi. Per il momento l'azienda regionale di emergenza urgenza non segnala né feriti né intossicati.

Non sono ancora chiare le cause che hanno fatto divampare il rogo.

È il secondo incendio in poche ore, nella giornata di lunedì un rogo aveva devastato il deposito della Carluccio Eco-Nova di Bruzzano.