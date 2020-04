Milano, auto incendiate in zona Città Studi, i residenti denunciano: "Un piromane"

Due auto distrutte da un incendio. Ancora in zona Città Studi, a Milano. È successo durante la notte tra martedì e mercoledì alle 2.30, stavolta in via Sansovino dove due vetture sono state bruciate dalle fiamme divampate improvvisamente.

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia.

Incendio in via Sansovino

Sulle cause dell'incendio non c'è ancora certezza alcuna. Eppure sui social network i residenti ipotizzano che si tratti dell'opera di un piromane. La responsabilità potrebbe dunque essere di un amante del fuoco.

A supporto di tale tesi ci sono una serie di incendi a auto e scooter avvenuti negli ultimi mesi nello stesso quartieri. L'ultimo dei quali quello del 25 marzo in via Mancinelli: con tre auto devastate dal calore del fuoco. "Per favore indagate", l'appello dei cittadini alle forze dell'ordine.