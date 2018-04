Milano, incendio in appartamento: donna anziana morta, evacuato lo stabile

Tragedia a Milano nella serata di giovedì 26 aprile: una donna anziana è morta carbonizzata nel suo appartamento al primo piano in seguito ad un incendio scoppiato in via Ernesto Rossi, zona Naviglio Grande, non lontano da piazzale Negrelli. Erano appena passate le nove quando è partita la prima chiamata al numero unico di emergenza 112.

Secondo quanto si apprende, le fiamme si sarebbero sprigionate da una sigaretta lasciata accesa. Sul posto i sanitari del 118 con un'automedica e due ambulanze, i vigili del fuoco, la polizia locale e la polizia di Stato.

E' stata disposta l'evacuazione dallo stabile per circa trenta persone che comunque erano illese. Solo una persona è stata trasportata dai sanitari all'ospedale San Luca per un lieve malore.