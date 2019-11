Dramma a Milano, incendio nella notte in una villetta sui Navigli: morti due giovani fidanzati

Le fiamme che si sprigionano all'ultimo piano dello stabile. Il rogo e il fumo che invadono le stanze. E quella casa che si trasforma in una trappola mortale. Dramma nella notte tra giovedì e venerdì in una villetta sui Navigli, al civico 156 di Alzaia Naviglio Grande.

L'allarme ai vigili del fuoco è scattato alle 3.10, quando una telefonata ha segnalato il rogo nella struttura. Stando a quanto finora ricostruito dai pompieri, le fiamme sarebbero divampate nel piano mansardato della villetta, dove vivevano i due fidanzati.

Incendio sui Navigli, due morti

I due, un 29enne originario di La Spezia e una ragazza milanese di ventisette anni, stavano dormendo quando sono stati sorpresi dall'incendio e dal fumo. I soccorritori del 118 hanno cercato a lungo di rianimarli, ma non c'è stato nulla da fare: i due ragazzi sono morti per l'intossicazione e per le ustioni.

I primi sopralluoghi dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia Porta Magenta per il momento fanno propendere per la pista accidentale: l'incendio, infatti, sarebbe stato causato da un cortocircuito. Il pm di turno ha disposto l'autopsia sul corpo dei due ragazzi e sequestrato la villetta.