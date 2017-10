Incendio in casa a Novate Milanese, 80enne morto

Morto carbonizzato. Questa la tragica fine di un pensionato di ottant'anni, nonostante i tempestivi soccorsi e il trasporto disperato al Niguarda, dove è giunto in fin di vita e dove è morto poco dopo il ricovero.

L'anziano non ha potuto fare nulla per far fronte all'incendio che ha colpito la sua abitazione in via Don Minzoni a Novate Milanese. Le fiamme sono divampate intorno all'una di pomeriggio di sabato 14 ottobre per motivi ancora da chiarire, al vaglio dei vigili del fuoco intervenuti per domarle. E' probabile, comunque, che si siano sprigionate a partire dalla camera da letto.

I soccorritori del 118 hanno trovato l'uomo in soggiorno, seduto su una poltrona, in gravissime condizioni. Lo hanno immediatamente portato al Niguarda, ospedale specializzato per le grandi ustioni, ma l'uomo non ce l'ha fatta e di lì a poco è deceduto.