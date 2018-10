Incendio a Novate, in fiamme una casa: muro di fuoco dalla finestra e fumo nel condominio

Incendio mercoledì sera in un appartamento di Novate Milanese. Le fiamme, le cui cause sarebbero accidentali, sono divampate verso le 19.30 nella casa al terzo piano del condominio al civico 23 di via Campo dei Fiori.

Il rogo - impressionante il muro di fuoco dalla finestra - ha causato una nuvola di fumo nero che si è subito diffusa in tutto il condominio, immediatamente evacuato. All'interno dell'abitazione, stando a quanto appreso, c'erano un'anziana e suo nipote, che sono però riusciti a mettersi in salvo.

Le fiamme sono poi state spente dai vigili del fuoco di Milano e Desio, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri, alla polizia locale e al 118. L'appartamento al terzo piano e quello al quarto sono stati entrambi dichiarati inagibili, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Peggio, invece, era andata a un uomo di ottanta anni che lo scorso sabato 14 ottobre aveva trovato la morte nella sua casa di Novate, distrutta dalle fiamme. Quello stesso giorno, poche ore dopo, un altro rogo era divampato sempre a Novate Milanese all'interno Ri.Eco, azienda che si occupa di smaltimento di rifiuti. Nelle stesse ore a bruciare era stato un secondo deposito di rifiuti in via Chiasserini a Milano.