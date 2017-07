Maxi incendio in zona Comasina-Bruzzano: in fiamme deposito stoccaggio rifiuti

Un grosso incendio è scoppiato in tarda serata di lunedì 24 luglio in zona Comasina-Bruzzano. Si tratta di un deposito stoccaggio e smaltimento rifiuti non pericolosi, in via Senigallia al civico 55, la Carluccio srl, un'azienda che da decenni smaltisce e trasporta scarti industriali. Un'altissima colonna di fumo scuro si è alzata intorno alle 20.15, per cause da accertare.

La nube scura è visibile in tutto il Nordmilano. Si sono sentiti anche diversi scoppi del materiale all'interno dell'area. Non dovrebbero esserci, secondo le prime informazioni riportare, feriti o intossicati gravi.

L'assessore Granelli: "Non doveva esserci quell'impianto"

"L'incendio è scoppiato in un impianto di gestione rifiuti autorizzato da Regione Lombardia con il parere contrario del Comune di Milano, motivato dalla vicinanza delle abitazioni e delle scuole, ma purtroppo l'ultima parola è della Regione. Ho sentito subito i tecnici del settore ambiente del Comune di Milano e domattina faranno gli accertamenti e sempre domani convocherò un incontro urgente con le autorità competenti per vederci chiaro e per capire come poter evitare cose di questo tipo e soprattutto far rivalutare la possibilità che impianti di questo tipo siano autorizzati vicino alle abitazioni e alle scuole", ha scritto in una nota l'assessore comunale alla Mobilità e Ambiente.

Sul posto otto squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Milano per domare le fiamme, che stanno proseguendo anche a notte inoltrata. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno bloccato la strada per permettere le operazioni di spegnimento. Si cerca di capire se sia stata una causa accidentale o dolosa.