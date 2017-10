Ennesimo incendio a San Siro tra gli orti nelle discariche abusive

«Tutti i sacrosanti giorni».

Così il commento dei lettori di MilanoToday che, anche il 9 ottobre, segnalano i roghi nelle aree degli orti tra via Domokos e via Gabetti, nel quartiere di San Siro, a ridosso del centro sportivo Triestina.

Non si conosce la natura esatta dei materiali che vengono (illegalmente) bruciati, ma (come scrivevamo già a settembre) è quasi certa la modalità alle spalle dei roghi: è praticamente sicuro che il terreno sia "ceduto" a pezzi a persone che poi portano il materiale da bruciare attraverso mezzi di trasporto che, nell'area (privata), non potrebbero nemmeno entrare.

Quello che sorprende (gli abitanti e anche noi) è che, data la frequenza dei roghi, nessuno sia ancora intervenuto con la forza pubblica per impedirli. Queste mini-discariche abusive non sono legali sotto alcun punto di vista e le forze dell'ordine sono perfettamente informate. A quanto pare, Invimit (società pubblica che risulta proprietaria dell'area) dovrebbe occuparsi della messa in sicurezza, così dicono dal Municipio 7, ma probabilmente l'opera persuasiva finora non è stata sufficiente.