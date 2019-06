Incendio in una palazzina nell'area del San Raffaele, sul posto 4 mezzi dei vigili del fuoco

Per cause da accertare, nelle scorse ore è scoppiato un incendio di un tetto di una palazzina in ristrutturazione all’interno dell’area dell’ospedale San Raffaele.

Qualche apprensione per i visitatori dei pazienti che hanno visto accorrere sul luogo diversi mezzi dei vigili del fuoco, ma non c'è stato nessun ferito.

Sul posto 4 automezzi dei pompieri che hanno agevolmente spento le fiamme.

Lo stiabile, infatti, si trova lontano dalla struttura ospedaliera, quindi nessun particolare allarme nei reparti.