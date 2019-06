Incendio a Paderno Dugnano, a fuoco area di baracche

Incendio a Paderno Dugnano, nell'hinterland nord di Milano, nella serata di martedì 18 giugno. Le fiamme sono divampate in via Baraggiole intorno alle nove e venti di sera, non lontano dalla frazione di Calderara e da alcune abitazioni. L'area interessata dall'incendio è occupata - secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sul posto con una squadra - da alcune baracche.

Un'ambulanza della Croce Rossa di Bresso è stata inviata a Paderno dal 118 a scopo di precauzione. Non è ancora nota l'origine dell'incendio. Testimoni riferiscono dello scoppio di almeno una bombola del gas. E' però presto per stabilire la consistenza e la tipologia del materiale infiammato.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nuvola densa e nera

Dalle baracche si è alzata una nuvola densa e nera, visibile anche da lontano, che ha messo in allarme i residenti nei dintorni. Il posto è abbastanza vicino alla Tangenziale Nord (A52) tra le uscite Vecchia Valassina e Nova Milanese. Nel pomeriggio di martedì, era scoppiato un altro incendio a Motta Visconti (Milano), all'interno di una ditta di solventi e vernici.