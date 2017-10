Incendio a Pantigliate, cascina devastata dalle fiamme: un'anziana al pronto soccorso | Foto

Nel pomeriggio di lunedì 2 ottobre un incendio ha devastato una cascina di via Milano a Pantigliate, hinterland Est di Milano.

Le fiamme sono divampate intorno alle 17.30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con tre mezzi: un'autoscala e due autopompe. Per svolgere le operazioni di spegnimento in sicurezza diverse abitazioni sono state evacuate a scopo precauzionale. Il rogo è stato domato nel tardo pomeriggio.

Ingenti i danni alla struttura: parte della cascina è stata dichiarata inagibile. Per il momento non sono ancora note le cause, all'interno dell'edificio — secondo quanto trapelato — ci sarebbero state anche alcune bombole di gpl. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

Non ci sono intossicati, ma un'anziana è stata portata al pronto soccorso a causa di un malore.