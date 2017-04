Vigili del fuoco in azione in via Paolo Sarpi: fumo da uno scantinato della "chinatown"

Nella mattinata di giovedì 27 aprile è divampato un principio d'incendio in via Paolo Sarpi, "chinatown" di Milano. Il fumo ha invaso uno scantinato al civico 21. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno circoscritto la zona e messo in sicurezza l'edificio.

Secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza-urgenza non ci sono stati né feriti né intossicati. Il principio d'incendio, nello specifico, ha riguardato un equilibratore di corrente, fortunatamente non ha causato danni significativi: l'edificio è di nuovo agibile.