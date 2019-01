Incendio a Parabiago in un cortile interno: a fuoco sterpaglie e la legna

Un incendio è divampato a mezzogiorno di venerdì 4 gennaio 2019 a Parabiago, nel Legnanese.

Ad andare a fuoco, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, è stata, all'interno di un cortile in via Villoresi, una baracca utilizzata dal proprietario come deposito di legna.

All'origine di tutto, però, il gesto del proprietario di bruciare qualche sterpaglia in cortile, tra l'orto e la baracca. Così riferiscono i carabinieri di Legnano. Le fiamme sarebbero quindi involontariamente divampate fino a coinvolgere la legna nel deposito, tanto che alle due del pomeriggio i pompieri erano ancora sul posto per spegnerle.

Escluso qualunque tipo di danno all'abitazione dell'uomo, nonché a lui stesso, che è rimasto illeso illeso. Presenti in cortile alcuni animali, tra cui capre e conigli, ma in questo momento non risulta abbiano subìto danni.