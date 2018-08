Incendio a Parabiago: in fiamme un calzaturificio. Evacuata l'area

Un grosso incendio, intorno alle 23 di mercoledì 8 agosto, è scoppiato a Parabiago, in via Santorre di Santa Rosa, angolo Manara. Secondo i primi riscontri, il rogo si sarebbe sviluppato in un'azienda che si occupa della produzione di calzature. Non è noto se si tratti di cause accidentali o dolose.

Sul posto, oltre a diversi mezzi dei vigili del fuoco con autobotti e autoscale, sono giunti i carabinieri e il personale sanitario del 118. Le fiamme, altissime, sono visibili a chilometri di distanza. Non si ha notizia, per ora, di intossicati o feriti. L'area è stata evacuata per precauzione dai militari.

Video B & V Photographers