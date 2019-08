Malpensa, incendio nel piazzale di un parcheggio: dieci auto distrutte dalle fiamme

Dieci auto sono state avvolte e distrutte dalle fiamme in un parcheggio dell'aeroporto di Malpensa nella notte tra venerdì e sabato 10 agosto. Le fiamme, per cause ancora da chiarire, sono divampate intorno alle 4 in un piazzale di via Giovanni Papa XXIII a Cardano al Campo, area esterna di uno stabile in affitto a una società di parcheggi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi dei comandi di Busto/Gallarate, Somma Lombardo e Varese. I pompieri, quattordici in tutto, hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.