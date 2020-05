Incendio in zona Parco delle Cave, in fiamme una cascina: alta colonna di fumo avvistata a distanza di chilometri

Incendio non lontano dal Parco delle Cave nel pomeriggio di martedì 26 maggio, verso le 16:30. A prendere fuoco è stata una cascina di via Rossellini, traversa di via Fratelli Zoia, vicino all'Istituto superiore 'Marie Curie'. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con quattro mezzi.

Un'alta colonna di fumo grigio scuro è stata avvistata a chilometri di distanza da diversi quartieri, come Quarto Cagnino, Baggio e San Siro. Al momento è ancora in corso l'intervento dei pompieri che stanno cercando di domare il rogo nel quale non sarebbe rimasto coinvolto nessuno: non risultano feriti. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l'incendio.