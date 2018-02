Incendio a Pessano con Bornago, fiamme distruggono una cascina abbandonata

Incendio nella serata di martedì 20 febbraio in via Don Gnocchi a Pessano con Bornago, hinterland Nord-Est di Milano. Un rogo ha distrutto una cascina abbandonata, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno domato le fiamme.

Secondo quanto reso noto da via Messina lo stabile era disabitato e al momento dell'incendio non c'era alcuna persona tra le mura. Non sono ancora chiare le cause che hanno fatto divampare le fiamme.