Milano, incendio in Duomo: fiamme ed esplosioni nella notte. Video

Incendio nella notte tra lunedì e martedì in pieno centro a Milano. Verso le due, per cause ancora tutte da chiarire, sono infatti andati a fuoco alcuni cumuli di carta e sacchetti di rifiuti che erano accatastati in via Silvio Pellico, proprio di fronte a piazza Duomo e a due passi dall'ex albergo diurno Cobianchi.

Il rogo ha causato anche alcune piccole esplosioni, con i vetri della struttura che si trova proprio accanto alle fiamme che sono andati in frantumi. Nessun danno, invece, ai negozi e all'albergo vicini.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e i vigili del fuoco, che hanno poi domato l'incendio, che ha causato una densissima nube di fumo.