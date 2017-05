Milano, incendio in piazza Firenze: fiamme sul tetto di un palazzo, alta colonna di fumo | Foto

Incendio lunedì pomeriggio in piazza Firenze, zona corso Sempione a Milano.

Poco dopo le due, per cause ancora in corso di accertamento, un rogo è divampato sul tetto di un palazzo all’angolo con via Piero della Francesca. Le fiamme, stando a quanto finora ricostruito dai vigili del fuoco, sono state causate da alcuni lavori in corso sulla parte alta dell’edificio.

L'incendio in piazza Firenze | Video di Dino Tamagna © Mt

L’incendio ha causato una alta colonna di fumo visibile in tutta la zona. Sul posto sono presenti cinque squadre dei vigili del fuoco, ora al lavoro per domare il rogo.

Al momento non si hanno notizie di feriti.

L’intervento dei pompieri ha mandato in tilt la circolazione in corso Sempione. Anche il bus43 e il bus57 - segnala Atm - deviano dal loro percorso.