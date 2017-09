San Siro, due incendi nello stesso palazzo a pochi minuti l'uno dall'altro: si indaga | Foto

Due incendi a pochi minuti l'uno dall'altro: uno sul tetto, l'altro vicino alle cantine delo stesso stabile. È quanto accaduto nel pomeriggio di martedì 5 settembre in un condominio di Piazza Selinunte a Milano (quartiere San Siro).

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale con un' autoscala e le autobotti. Fortunatamente il rogo non ha causato né feriti né intossicati, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Non è ancora chiara la causa che ha fatto scatenare i due incendi: divampati sì nello stesso stabile, ma su due scale differenti. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti gli agenti della Questura di Milano per gli accertamenti del caso. Per il momento non è trapelato alcun particolare. La pista dolosa non sembra essere stata esclusa.