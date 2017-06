Paura per un incendio in piazzale Loreto | Foto

Attimi di paura in piazzale Loreto, a Milano, martedì sera. Attorno alle ventuno e trenta è scoppiato un incendio in uno dei giardinetti della rotonda.

Le fiamme hanno raggiunto un'altezza di circa cinque metri e la colonna di fumo si poteva vedere da lontano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Le cause del rogo, che non ha provocato feriti, non sono ancora note.

VIDEO: "Ecco l'incendio"