Milano, incendio nella notte in Piazzale Piola: due auto e un motorino devastati dalle fiamme

Incendio in Piazzale Piola a Milano nella notte tra venerdì e sabato 14 settembre. Le fiamme si sono scatenate intorno alla 1 da un motorino parcheggiato sul marciapiede e hanno devastato una Range Rover parcheggiata poco lontano, oltre a danneggiare una Smart.

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sul posto con un'autobotte. Le lingue di fuoco alte oltre tre metri non hanno causato nessun ferito, fortunatamente.

Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia causato il rogo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della questura di Milano per gli accertamenti.