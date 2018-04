Incendio a Pieve Emanuele: fiamme al settimo piano di un palazzo: evacuate tutte le famiglie

Incendio in un palazzo di via dei Pini a Pieve Emanuele nel pomeriggio di domenica 22 aprile. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sono divampate due minuti prima delle 16.28 in un appartamento al settimo piano di un palazzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con diversi mezzi. I pompieri hanno evacuato due scale dello stabile e hanno domato le fiamme. Secondo quanto riferito dall'azienda regionale di emergenza urgenza, non ci sarebbero persone ustionate mentre alcuni inquilini hanno inalato del fumo.

Non sono ancora chiare le cause che hanno fatto divampare il rogo, sul posto sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia di Corsico; secondo quanto trapelato l'incendio potrebbe essere stato causato accidentalmente.

I vigili del fuoco sul posto

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Video di Giovanni Arato