Milano, il piromane di Maciachini colpisce ancora: 15 le auto incendiate in pochi giorni

Via Legnone e via Roberto Bracco durante la notte tra domenica e lunedì 29 luglio. Via Lodovico Pavoni e via Bernardino De Conti tra lunedì e martedì 23 e la stessa via De Conti due giorni prima. E' questo il reticolato di vie, tutte racchiuse in pochi isolati, preso di mira da quello che i residenti della zona cominciano a chiamare senza remore "il piromane di Maciachini".

Piromane a Milano, 15 auto bruciate

Con l'ultimo atto nel quale sono rimaste bruciate tre automobili, il bilancio complessivo sale a quindici vetture incendiate in poco più di una settimana. Le voci dei cittadini del quartiere del Municipio 9 di Milano si sprecano sui social e nei bar della zona.

Sono in tanti a esprimere preoccupazione per la loro vettura e c'è chi comincia a pensare a posteggi alternativi in aree un po' più distanti da quelle colpite da quello che a tutti gli effetti pare essere l'autore unico di tutti gli incendi.

Auto incendiate in via Legnone e via Bracco: chi è il responsabile

Chi sia il responsabile è però ancora oggetto d'indagine da parte delle forze dell'ordine. La polizia, stando a quanto riferito, sta seguendo con attenzione il caso.

Gli ultimi incendi avvenuti attorno alle 2 di lunedì sono stati domati dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. I pompieri, dopo aver spento i roghi, hanno cercato a lungo ma non hanno trovato tracce del dolo. Tuttavia, secondo quanto riferito dalla questura intervenuta con alcune volanti, almeno un testimone ha riferito di aver visto una persona aggirarsi in modo sospetto tra le auto, prima che divampasse l'incendio.

In tutto sono state parzialmente distrutte tre auto: due in via Legnone e una via Bracco. Ma l'elenco, stando alle testimonianze nei vari gruppi dedicati al Municipio 9, se si scava nel tempo, potrebbe essere ben più lungo di quindici.