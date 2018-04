Incendio in pizzeria a Parabiago: ustionato il pizzaiolo, in ospedale anche la moglie incinta

Nella serata di venerdì 27 aprile un incendio ha devastato una pizzeria di via Santini a Parabiago, cittadina dell'hinterland milanese. Il rogo — secondo le prime informazioni — è divampato poco prima delle 19.30.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando Provinciale con un'autopompa e un'autoscala. Stando a quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza un uomo di 29 anni, il pizzaiolo, avrebbe riportato ustioni di primo e secondo grado alle braccia ed è stato accompagnato al pronto soccorso in codice giallo; in ospedale, in via precauzionale, anche sua moglie: una ragazza incinta di 23 anni.

Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero divampate dalla friggitrice del locale, ma non è ancora chiaro se siano scaturite a causa di un cortocircuito del macchinario o per il surriscaldamento dell'olio.