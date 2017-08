Vigile del fuoco piromane appiccava incendi per noia e poi 'correva' a spegnerli | Video

Appiccava incendi per noia e perché voleva adrenalina. Protagonista un vigile del fuoco volontario che voleva imitare i suoi idoli di una serie televisiva statunitense. Per tale motivo è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Pavia, per i reati di incendio doloso e truffa aggravata. L'uomo, P.M., di 27 anni, è nato a Novara ma è residente a Palestro (Pv). E' ritenuto l'autore di una lunga serie di incendi verificatisi in zona dal febbraio 2014 al marzo 2017.

Incendi inspiegabili

I Carabinieri del centro in cui si era verificata una serie di “inspiegabili” incendi, tutti concentrati in una zona circoscritta e ai danni di cassonetti dei rifiuti e sterpaglie, hanno notato che ad intervenire sul posto, per primo, era sempre lo stesso vigile del fuoco volontario per questo hanno deciso di approfondire gli accertamenti sul suo conto, riuscendo a scoprire che era proprio lui il piromane.

Alcune telecamere posizionate nei pressi delle “aree di stoccaggio dei rifiuti” colpite hanno registrato i movimenti dell'uomo. Prima appiccava il fuoco, poi raggiungeva il proprio comando e così poteva essere il primo a ricevere la chiamata e dare il “via” operativo all’intervento della squadra.

Il vigile del fuoco cercava 'adrenalina'

Proprio questa “opportunità”, in particolare il “brivido” di poter giungere sul posto con le sirene “spiegate” era la ragione che spingeva il giovane vigile del fuoco ad appiccare gli incendi.

Con i militari che gli contestavano le prove raccolte a suo carico, si è giustificato, ammettendo i propri addebiti, dicendo che aveva trovato l’incarico “noioso” in quanto, in Lomellina, zona pianeggiante, coltivata a riso e quindi quasi priva di boschi, capitava di rado di dover intervenire operativamente. Stanco di questo e sempre più desideroso di poter emulare i suoi idoli televisivi - i protagonisti di una recente serie televisiva in cui sono “raccontati” gli interventi di una squadra di vigili del fuoco in una metropoli degli Usa - aveva pensato di “creare” l’occasione adrenalinica, appiccando dei piccoli incendi nelle vicinanze della propria abitazione e del distaccamento che raggiungeva per poter dar l’allarme.

Veniva pagato extra per ogni intervento

E' indagato anche per truffa aggravata. Per ogni incendio aveva ricevuto una retribuzione extra prevista per i volontari, sulla base delle chiamate e degli interventi effettuati. Il giovane vigile dopo essere stato scoperto oltre ad aver ammesso le proprie responsabilità, si è dimesso spontaneamente dall’incarico.