Rozzano, incendio fuori dalle Poste: bruciano due macchine a metano, auto distrutte. Foto

Incendio nella notte tra lunedì e martedì fuori dalle Poste di Rozzano. Verso le tre, per cause ancora in corso di accertamento, due macchine che erano parcheggiate in strada davanti dagli uffici sono andate a fuoco.

Si tratta, fanno sapere i pompieri, di due veicoli a metano - due Fiat Panda - in uso proprio alle Poste. Teatro del rogo, che ha causato alte lingue di fuoco, è stata la sede all'incrocio tra viale Lombardia e via Torino.

A domare l'incendio sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Praticamente distrutte le due macchine, totalmente carbonizzate.

Le forze dell'ordine indagano sulle cause del rogo: non è escluso, anzi, che possa essere di natura dolosa. Le due auto, infatti, erano parcheggiate ad alcune decine di metri di distanza tra loro e sembra improbabile che le fiamme si siano propagate da sole.