Incendio fuori da un'azienda a Pregnana: distrutti tre camion, paura inquinamento

Tre camion distrutti. E il rischio, che per ora sembrerebbe scongiurato, di un potenziale inquinamento.

Notte di fuoco a Pregnana Milanese, teatro di un rogo divampato nel parcheggio della ditta di autotrasporti "Ventrice società cooperativa trasporti Italia", che ha sede in via Olivetti al civico 54. Le fiamme, violentissime, hanno distrutto tre tir che erano fuori dall'azienda e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare oltre tre ore per riuscire a spegnere gli ultimi focolai.

Due dei mezzi pesanti erano vuoti mentre in uno - stando a quanto riferito da pompieri e carabinieri - c'erano materiali chimici, con ogni probabilità dei medicinali. Proprio per valutare il rischio inquinamento sul posto sono intervenuti anche gli uomini del nucleo Nbcr - nucleare, biologico, chimico e radiologico - dei caschi rossi. Al momento, però, pare che il contenuto del tir si sia "sversato" nel piazzale e quindi i rischi per l'ambiente sembrano contenuti.

Stando a quanto finora accertato dai carabinieri, il rogo si sarebbe originato da un corto circuito partito dal frigorifero di uno dei tre camion.