Milano, incendio in via Quarenghi: 20 persone intossicate, evacuato un palazzo di 14 piani

Incendio a Milano nel pomeriggio di mercoledì 28 febbraio. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sono divampate intorno alle 16.40 in un appartamento al terzo piano di un palazzo di via Giacomo Quarenghi 37 (zona Bonola), abitazione dove vive una donna di 50 anni con problemi psichiatrici.

Subito un denso fumo nero è uscito dalle finestre e la 50enne è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco del comando provincile di Milano che successivamente hanno evacuato tutto il palazzo: 14 piani in cui vivono circa quaranta famiglie. In via Quarenghi sono intervenute 6 ambulanze, un'automedica, il mezzo di coordinamento del 118 e due pullman dell'Atm e gli agenti della polizia locale.

Stando a un primo bilancio dell'azienda regionale di emergenza urgenza 20 persone intossicate sono state assistite dai sanitari: 5 in codice giallo (un paziente è stato ricoverato al Sacco), altri 15 in codice verde. Uno dei due cani che viveva con la 50enne è morto, mentre l'altro è disperso.

Non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare le fiamme, domate dai pompieri di via Messina, ma non è esclusa l'origine dolosa. Sul caso sono in corso accertamenti.

Il palazzo non sarebbe stato compromesso dall'incendio ed è probabile che gli inquilini di quasi tutti i piani possano rientrare nelle loro abitazioni in serata.

