Milano, incendio a Quarto Oggiaro: fiamme in una palazzina abbandonata di via Grassi

Incendio a Quarto Oggiaro. Intorno alle 18.50 di lunedì 18 febbraio è divampato un rogo all'interno di una palazzina abbandonata di via Giovanni Battista Grassi 93 a Milano, sollevando in cielo un'alta colonna di fumo nero visibile da diverse centinaia di metri di distanza.

Sono in corso le operazioni di spegnimento: il comando provinciale dei vigili del fuoco ha inviato sul posto quattro mezzi, tre autobotti e un'autoscala. Secondo quanto riferito dalla centrale operativa di via Messina le fiamme stanno bruciando un cumulo di rifiuti. Non è chiaro cosa abbia fatto scatenare l'incendio. Sul posto sono intervenuti in via precauzionale anche i sanitari del 118 con un'ambulanza, per il momento non risultano né feriti né persone intossicate.