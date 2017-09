Incendio a Rho: fiamme in ditta di materiale plastico

Un incendio si è sviluppato sabato mattina a Pantanedo di Rho, in corso Europa angolo via Moscova, in una ditta che tratta stampi di materiale plastico, la Nilit Plastic. Le fiamme sono divampate intorno alle nove e venti e sono state domate mezz'ra più tardi.

Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie della polizia locale di Rho oltre alla protezione civile cittadina.

Nessuno è rimasto ferito: la ditta, al momento dell'incendio, era chiusa. Le fiamme si sono sviluppate da un magazzino dove, per cause ancora ignote, ha preso fuoco del materiale. Sull'episodo indaga la polizia locale. Da capire se abbia funzionato l'impianto antincendio interno alla ditta.

Da più parti, in città, si è visto alto fumo nero con odore di plastica bruciata. Dal Comune fanno sapere che non sono state registrate emissioni di sostanze tossiche.

(foto Comune di Rho)

(foto di Cinzia Zaccagnino, Fb)