Prende fuoco la friggitrice, incendio in un ristorante di Corso Garibaldi: due feriti

Prima le fiamme, poi gli estintori e infine l'intervento dei pompieri. Attimi di tensione, ma fortunatamente il bilancio dell'incendio è di qualche muro annerito e due feriti lievi. È successo nel pomeriggio di mercoledì in un ristorante di corso Garibaldi a Milano (zona Moscova).

Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano il rogo è divampato per cause accidentali da una friggitrice della cucina. I dipendenti che stavano accendendo il macchinario sono intervenuti con gli estintori ma non è servito a nulla: per domare le fiamme sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno accompagnato due dipendenti — due uomini di 26 e 44 anni — al pronto soccorso in codice verde: avrebbero respirato del fumo mentre cercavano di domare il rogo con gli estintori.