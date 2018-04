Incendio in centro a Milano: fiamme in un ristorante in piazza Diaz, evacuato il locale

Incendio giovedì mattina in un locale in pieno centro a Milano. Poco prima delle 10, per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme sono infatti divampate in un ristorante - la "Bottega ghiotta" - di piazza Diaz, al civico 6.

Sul posto, a due passi da piazza del Duomo, sono immediatamente intervenute tre squadre dei vigili del fuoco - che hanno spento l'incendio - e gli agenti della polizia di Stato.

In piazza Diaz è arrivata anche un'ambulanza del 118, ma al momento non si registrano feriti. Il locale naturalmente è stato evacuato per precauzione.



Poco dopo è divampato un incendio nei garage sottostanti al McDonald's di pizza XXIV Maggio, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il locale è stato evacuato.