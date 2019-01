Milano, incendio in un ristorante in viale Isonzo

Incendio nella notte tra giovedì e venerdì in viale Isonzo, in zona Porta Romana a Milano.

Le fiamme, stando a quanto reso noto dai vigili del fuoco, sono divampate in un ristorante, che a quell'ora era chiuso. Sono stati gli stessi pompieri del comando provinciale di Milano a spegnere il rogo. I caschi rossi hanno poi aspirato il fumo dal locale, che ha subito qualche danno. Nessuno, stando a quanto appreso, è rimasto ferito.

Sempre durante la notte, un secondo incendio è scoppiato a Lainate. Lì, a bruciare è stata la cucina di un appartamento, al cui interno c'erano tre persone. Gli inquilini, svegliati dal fumo, sono riusciti a mettersi in salvo.

Poche ore prima, invece, ad andare a fuoco era stata una ex fabbrica dismessa a Bovisio Masciago, in Brianza. La struttura, in disuso da ormai trenta anni, è usata come accampamento di fortuna dai senzatetto ed è molto probabile che a innescare il rogo sia stato proprio un fuoco acceso da qualcuno degli occupanti per riscaldarsi.