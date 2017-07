Incendio a Rogoredo, fiamme ed esplosioni: bruciano rifiuti, alta nube di fumo nero | Foto

Fiamme e fumo nel cielo, con un sottofondo di botti e piccole esplosioni. Incendio sabato pomeriggio a Milano, in zona Rogoredo.

Poco dopo le 16.30, per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme sono divampate negli orti che sorgono in via Carlo Feltrinelli, sotto i vicini cavalcavia della tangenziale e dell'autostrada - da dove il rogo è stato a lungo ben visibile - e a poche centinaia di metri dalla fermata metropolitana e dalla stazione di Rogoredo.

Incendio a Rogoredo: bruciano rifiuti

Il rogo, accompagnato anche da alcune esplosioni di lieve entità, ha causato una colonna di fumo nero che si è levata nel cielo rendendosi visibile da tutta la zona sud di Milano.

A bruciare, stando alle prime informazioni dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, sarebbero stati rifiuti e plastica. Diversi testimoni hanno segnalato che l’aria è immediatamente diventata abbastanza “pesante” da respirare in tutta la zona.

Incendio a Rogoredo: fiamme ed esplosioni | Video

Video di Chris M. © MilanoToday

Milano brucia: cinque incendi in tre giorni

Si conferma un periodo terribile, questo, per gli incendi a Milano.

Dalle 20 di lunedì allo stesso orario di mercoledì scorso, in città si sono contati ben cinque roghi, tra cui i due - i più gravi - al centro raccolta rifiuti di via Senigallia e al deposito di rottami di Arese.

Proprio le fiamme in zona Comasina hanno liberato nell’area - ha certificato l’Arpa - quantità di diossina “eccezionali”, con livelli di 270 volte oltre la norma nella fase acuta dell'incendio.