Incendio devasta un appartamento di San Donato: una donna ustionata e un gatto morto

Un appartamento devastato dalle fiamme, una donna leggermente ustionata e un gatto morto. È il bilancio di un incendio divampato nella mattinata di giovedì 18 gennaio in un condominio di cinque piani in via Cesare Battisti a San Donato Milanese.

L'allarme è scattato intorno alle 11.15 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale con due autopompe, un'autoscala e un carro soccorso, oltre a due ambulanze dell'azienda regionale di emergenza urgenza.

Le fiamme sono state domate in meno di un'ora, oltre ai danni materiali una donna è rimasta lievemente intossicata, mentre un gatto è morto nonostante le manovre di rianimazione. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare le fiamme, sul caso sono in corso accertamenti.