Divampa un incendio nella loro casa mentre dormono: salvati padre e figlio di un anno

Stavano dormendo uno accanto all'altro mentre nella stanza di fianco stava divampando un incendio. Padre e figlio di un anno sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco, allertati dai vicini di casa che avevano visto uscire del fumo dalle finestre del loro appartamento. Attimi di terrore venerdì 9 febbraio a San Giuliano Milanese dove le fiamme hanno devastato un appartamento di via Bramante.

Tutto è accaduto pochi minuti prima delle 11 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con quattro mezzi. Il rogo, al terzo piano del palazzo, è stato domato dopo poche decine di minuti, mentre padre e figlio sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Fortunatamente sia il 40enne che il bimbo non sono rimasti gravamente feriti: sono stati accompagnati in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Melegnano. Non sono ancora chiare le cause che hanno causato il rogo.