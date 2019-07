Incendio a Milano, fiamme a Scalo Farini: bruciano rifiuti nel capannone occupato. Foto

Un copertone che brucia. E le fiamme che si propagano agli altri rifiuti. Incendio mercoledì mattina all'interno di Scalo Farini, l'ex polo ferroviario di via Valtellina da tempo abbandonato e prossimo a un piano di recupero che lo trasformerà in un parco verde.

Verso le 7.30, per cause ancora in corso di accertamento, il rogo è divampato dentro il capannone che è solitamente occupato da senzatetto e disperati. Le fiamme hanno causato una colonna di fumo nero nel cielo, ben visibile da diverse zone della città.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenuti i vigili del fuoco - che verso le 9 hanno spento le fiamme -, i carabinieri del Radiomobile e gli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica del 118 perché si temeva che qualcuno potesse essere rimasto intrappolato all'interno della struttura. Fortunatamente al momento non si hanno notizie di feriti, né di intossicati.

Stando ai primi accertamenti l'incendio si sarebbe originato da un copertone che in mattinata qualcuno avrebbe bruciato, probabilmente nel tentativo di riscaldarsi. Da lì il rogo avrebbe poi coinvolto altri rifiuti presenti nel capannone.

