Maxi incendio al capannone di Trezzano: "E' doloso"

Non ci sarebbero dubbi sulla natura dolosa dell'incendio che, nel pomeriggio di giovedì 12 ottobre, ha colpito il capannone abbandonato dell'ex Scapa Italia a Trezzano sul Naviglio, nella zona commerciale della cittadina dell'hinterland di Milano, provocando panico (rientrato) per il timore che si sprigionassero sostanze tossiche.

Dai Comuni della zona (e dal Municipio 7 di Milano) è arrivato il messaggio tranquillizzante, dopo i rilievi di Arpa Lombardia che hanno certificato emissioni di ammoniaca e monossido di carbonio inferiori al livello d'allarme, mentre il tetto in amianto non sarebbe stato intaccato. Preventivamente il Comune di Trezzano sul Naviglio aveva firmato un'ordinanza per tenere le scuole chiuse per un giorno.

L'incendio ha impegnato venti mezzi dei vigili del fuoco per oltre dodici ore di lavoro. Un rogo di notevoli proporzioni che, da quanto si è saputo, ha distrutto il materiale dismesso e ancora accatastato all'interno (plastiche e celle frigorifere). Il timore era soprattutto legato alla diossina e all'amianto ma, come detto, per fortuna non c'è da preoccuparsi.

La porta aperta e poi chiusa

E si è saputo che a scatenare le fiamme sono stati cinque focolai. Questo fa pensare alla natura dolosa, insieme ad un particolare emerso dalla testimonianza di un addetto alla vigilanza che ha visto una porta del capannone aperta, ha compiuto un giro di ricognizione e, al ritorno, l'ha trovata chiusa. Ora ovviamente partono le indagini vere e proprie, ma il "campanello d'allarme" c'è.

Intanto il sindaco di Trezzano, Fabio Bottero, ha spiegato che nei giorni precedenti all'incendio il consiglio comunale aveva approvato una variante al Pgt per la riconversione di aree adiacenti a quella bruciata, tutte con funzioni commerciali. E ha aggiunto: "Bisogna fare chiarezza".