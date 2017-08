Incendio a Milano, fiamme nel cantiere della scuola

Nella giornata di venerdì 4 agosto è divampato un incendio nell'ex scuola di via Magreglio a Milano (zona Certosa). Il rogo, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, si è scatenato nell'androne dell'edificio e ha interessato alcune masserizie accantonate durante i lavori di bonifica dell'amianto, in corso dallo scorso gennaio.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, intervenuti con un'autopompa e un'autoscala. La struttura non ha riportato gravi danni: solo alcuni vetri delle finestre sono esplosi a causa delle alte temperature. Non ci sono stati né feriti né intossicati, anche perché sembra che non ci fossero le persone che di notte utilizzano l'edificio come ricovero di fortuna.

Secondo quanto trapelato sembra si tratti di un rogo doloso. Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia locale di Milano, intervenuti per le verifiche del caso.

La scuola di via Magreglia è chiusa dal mese di gennaio per i lavori di bonifica: sull'area — dopo la demolizione dell'attuale edificio, prevista per settembre — verrà costruito un nuovo edificio scolastico di 15 aule e 6 laboratori, per una capienza massima di 450 alunni.