Milano, paura per un incendio nella scuola dell'infanzia di via Goldoni: plesso evacuato

Attimi di apprensione per un incendio scoppiato in una scuola in via Carlo Goldoni 13, zona Risorgimento a Milano. Per fortuna, le fiamme sono rimaste circoscritte al locale spazzatura e hanno interessato solo un bidone dov'era accatastata della carta. Il fumo ha comunque invaso parte della struttura - una scuola dell'infanzia comunale - che nel frattempo è stata evacuata dalle maestre e dal personale scolastico.

Incendio in una scuola in via Goldoni

È accaduto alle 11.30 di giovedì. I primi a intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale che, trattandosi di una scuola piena di bambini, in un primo momento avevano inviato due auto pompe serbatoio, un'autoscala e un carrosoccorso. Anche i soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza si erano attivati con tre ambulanze e un'automedica.

Per fortuna non ci sono stati feriti, né intossicati e l'allarme è rientrato. I pompieri hanno spento l'incendio, scoppiato al piano meno uno dove si trovano le cucine, il locale spazzatura e un deposito. Anche per questo il fumo ha invaso i piani superiori.

Dopo gli accertamenti sanitari e di sicurezza del caso, tutti i bambini e le maestre sono rientrati a scuola.