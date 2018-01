Incendio in ditta a Settimo Milanese: sette persone intossicate

Incendio scoppiato in una ditta di Settimo Milanese, in via Einstein (zona industriale della frazione Seguro), nella mattinata di martedì 23 gennaio.

Le fiamme si sono sviluppate intorno a mezzogiorno meno cinque in una azienda che progetta e costruisce macchine per la mescolazione, il riempimento e il confezionamento di prodotti di vario tipo. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, il rogo si è propagato a partire da un fusto di paraffina.

Sette persone sono state lievemente intossicate. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato, cautelativamente, sei di loro al pronto soccorso, mentre il settimo ha rifiutato il trasporto.