Incendio a Senago, l'appello del comune ai cittadini: "Tenete le finestre chiuse" | Video

Sono terminate le operazioni di spegnimento nell'area della ditta Galli Srl di Senago dove nella notte di venerdì, intorno alle 3.50, è divampato un incendio di vaste dimensioni che ha avvolto il deposito di stoccaggio dei rifiuti dell'azienda di via Costa.

Il rogo ha richiamato sul posto quattro squadre di vigili del fuoco che sono state impegnate fino alla mattina per estinguere le fiamme: a bruciare, secondo la prima ricostruzione, pare sia stata plastica e legno compattato pronto per il riciclo.

L'incendio ha provocato un'alta nube visibile a chilometri di distanza e per gli accertamenti del caso - per scongiurare eventuali problemi per la cittadinanza - sul posto sono intervenuti polizia locale, carabinieri e ispettori dell'Arpa, che hanno assicurato che non sussistono rischi di inquinamento.

Incendio a Senago: "Tenete le finestre chiuse"

Stesso parere anche da parte dell'Ats Rhodense, che ha confermato che non esistono rischi per la cittadinanza.

Il comune di Senago, però, ha rivolto un appello ai cittadini, allarmati dall'acre odore presente da questa notte nell'aria, raccomandando a coloro che abitano nel raggio di due chilometri dal luogo dell'incendio di tenere le finestre chiuse fino al rientro della nube e della criticità in corso.

Al momento i carabinieri della compagnia di Desio sono al lavoro per capire se il rogo possa avere o meno un'origine dolosa.

Incendio alla Galli di Senago: il precedente

Già la sera dello scorso 24 marzo la Galli srl era stata teatro di un altro incendio che era divampato nei locali dove erano stoccati i materiali di alluminio. Anche in quel caso, proprio per la “particolare” natura dei materiali trattati dall’azienda, era scattato l’allarme ambientale.