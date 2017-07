Incendio a Senago, brucia un deposito di rifiuti: fiamme e altissima colonna di fumo

Notte e mattinata di fuoco a Senago, teatro di un maxi incendio divampato all’interno dei capannoni della ditta Galli Srl.

Verso le 3.50, secondo le prime informazioni fornite dalla centrale operativa dei vigili del fuoco, le fiamme sono “scoppiate” negli spazi dell’azienda di via Costa, che da anni si occupa del trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e ferrosi.

Sul posto sono immediatamente intervenute quattro squadre di pompieri del comando provinciale di Milano, che sono al lavoro da ore per domare le fiamme.

Incendio a Senago: bruciano rifiuti

Ad andare a fuoco sono state "balle" di plastica e legno, mentre i rifiuti “pericolosi” non dovrebbero essere stati toccati dalle fiamme. Sul luogo sono comunque presenti i vigili del fuoco del nucleo Nbcr per valutare un’eventuale rischio ambientale.

L’incendio - le cui cause sono ancora tutte da accertare - ha liberato nell’aria un’enorme nuvola di fumo ben visibile da chilometri. In via Costa sono presenti anche tre ambulanze del 118, ma al momento non vengono segnalati feriti né intossicati.

I carabinieri di Senago hanno avviato le indagini per verificare la natura del rogo.

Incendio a Senago: "Tenete le finestre chiuse"

“Il fumo sta, ovviamente, creando una nube sulla zona interessata dalle fiamme”, ha segnalato in una nota ufficiale il comune di Senago - e “sul posto è intervenuta l’Arpa Lombardia che ha segnalato che non sussistono elementi di rischio per l’ambiente, così come l'Ats Rhodense ha confermato che non esistono rischi per la cittadinanza”.

Però, evidenzia la stessa nota, “si raccomanda di tenere le finestre chiuse a tutti gli abitanti della zona interessata dall'incendio e nel raggio di due chilometri, fino al rientro della nube e della criticità in corso”.

Incendio alla Galli di Senago: il precedente

Già la sera dello scorso 24 marzo la Galli srl era stata teatro di un altro incendio che era divampato nei locali dove erano stoccati i materiali di alluminio. Anche in quel caso, proprio per la “particolare” natura dei materiali trattati dall’azienda, era scattato l’allarme ambientale.