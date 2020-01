Incendio a Sesto, va a fuoco un appartamento con dentro un gatto: rianimato col respiratore

Paura a Sesto San Giovanni per un incendio. Un appartamento in via Giovanna D'Arco 200 ha preso fuoco nella giornata di venerdì 3 gennaio e al suo interno i vigili del fuoco hanno ritrovato un gatto privo di conoscenza.

Il micio, che si chiama Lampo, è stato tratto in salvo dai pompieri che dopo averlo recuperato hanno utilizzato l'aria dell’autorespiratore in dotazione per rianimarlo. Per fortuna nessuno è rimasto ferito a causa delle fiamme.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Lo scorso novembre sempre i vigili del fuoco erano intervenuti a Melegnano per salvare un gattino rimasto incastrato con la zampa nella cinghia di un motore dell'auto. L'animale aveva perso l'arto ma nonostante la ferita era in buone condizioni.