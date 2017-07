Pusher fuma sul balcone e manda a fuoco la casa: evacuato tutto il condominio

Incendio martedì sera a Sesto San Giovanni in un condominio all’angolo tra via Zara e viale Gramsci. A bruciare, secondo quanto riferito dai carabinieri, è stato il balcone di un appartamento al secondo piano, di proprietà del padre di un trentunenne.

Sarebbe stato proprio lui, stando alle prime ricostruzioni, a causare accidentalmente il rogo. Le fiamme, infatti, sarebbero divampate mentre l’uomo fumava sul balcone dell'appartamento e hanno subito bruciato alcuni vasi, un tavolino e parte della facciata.

L’incendio, inevitabilmente, ha causato una densa coltre di fumo e ha costretto vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale ad evacuare, in via precauzionale, tutti i dieci piani dello stabile.

Gli stessi militari, però, hanno subito notato che il trentunenne era agitato e probabilmente ubriaco. A quel punto, è bastato entrare in casa per sentire un forte odore di marijuana, per nulla coperto dalla puzza dell’incendio.

Nell’abitazione, i militari hanno quindi trovato centotrenta grammi di marijuana e tutto il materiale per il confezionamento dello stupefacente. Per il trentunenne, già noto alle forze dell’ordine, sono scattate la manette per detenzione ai fini di spaccio.

La casa e il condominio sono invece stati dichiarati agibili e dopo un’ora tutti i residenti hanno potuto far ritorno nelle loro abitazioni.