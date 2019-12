Milano, spegne male la sigaretta e scatena un incendio: pompieri in azione in via Filzi

Fumo e qualche lingua di fuoco. Tutto all'interno di un appartamento al primo piano. E sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Allerta in via Fabio Filzi a Milano nella mattinata di giovedì 5 dicembre dove è divampato un principio d'incendio all'interno di un palazzo all'angolo con via Carretto.

L'allerta è scattata intorno alle 8.55, come riferito dalla centrale operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Secondo quanto trapelato le fiamme sarebbero state scatenate da una sigaretta spenta male e gettata nel cestino. Fortunatamente non risultano persone ferite o intossicate. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per gestire il traffico.