Milano, fumo nero e puzza di bruciato da Spontini in via Marghera: arrivano i pompieri

Fumo nero e puzza di bruciato e da Spontini arrivano i vigili del fuoco. È successo nella serata di sabato 14 settembre quando, dopo le 19.30, due mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti nel locale di via Marghera a Milano.

L'esatta dinamica dell'accaduto non è ancora chiara, alcuni testimoni hanno riferito che hanno visto uscire del fumo da dentro la pizzeria, non è escluso che si sia trattato di un problema di aspirazione legato ai forni. Il fumo non ha causato intossicati e non risultano interventi del 118. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, interpellati da MilanoToday, hanno sottolineato che la situazione si è risolta poco dopo.